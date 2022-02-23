В Лондоне под посольством России проводят митинг против Путина. Акцию поддержал бизнесмен Чичваркин

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украинцы и русские устроили митинг под посольством России в Лондоне, передает УНН.

Детали

Так, украинцы сплотились под стенами посольства России. Люди поют песню группы “Океан Ельзи” “Я не сдамся без боя” и выступают против захватнической политики Президента России Владимира Путина.

Бизнесмен и российский политический эмигрант Евгений Чичваркин опубликовал фото с митинга с подписью, что не хочет российских танков в Киеве.

"Я за волю! Я за европейские ценности! Я русский и люблю свою страну, но не хочу Путина, милитаризма, тоталитаризма и восстановления СССР ни в одном виде”, — написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin)

Дополнение

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что по данным украинской разведки и разведок партнеров захват Украины невозможно без внутренней дестабилизации на территории страны. Вопрос внутренней дестабилизации для России - это вопрос № 1.

Newsweek сообщил, что администрация президента США Джо Байдена проинформировала Президента Украины Владимира Зеленского об оценке разведки относительно того, что Россия якобы готовится провести полномасштабное вторжение в течение следующих 48 часов.