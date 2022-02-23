Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,5031  EUR: 32,90 0,6152 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство
Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4755

В Лондоне под посольством России проводят митинг против Путина. Акцию поддержал бизнесмен Чичваркин

В Лондоне под посольством России проводят митинг против Путина. Акцию поддержал бизнесмен Чичваркин

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украинцы и русские устроили митинг под посольством России в Лондоне, передает УНН.

Детали

Так, украинцы сплотились под стенами посольства России. Люди поют песню группы “Океан Ельзи” “Я не сдамся без боя” и выступают против захватнической политики Президента России Владимира Путина.

Бизнесмен и российский политический эмигрант Евгений Чичваркин опубликовал фото с митинга с подписью, что не хочет российских танков в Киеве.

"Я за волю! Я за европейские ценности! Я русский и люблю свою страну, но не хочу Путина, милитаризма, тоталитаризма и восстановления СССР ни в одном виде”, — написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin)

Дополнение

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что по данным украинской разведки и разведок партнеров захват Украины невозможно без внутренней дестабилизации на территории страны. Вопрос внутренней дестабилизации для России - это вопрос № 1.

Newsweek сообщил, что администрация президента США Джо Байдена проинформировала Президента Украины Владимира Зеленского об оценке разведки относительно того, что Россия якобы готовится провести полномасштабное вторжение в течение следующих 48 часов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Лондон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.