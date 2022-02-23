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Это возможная подготовка к очередной инсценированной провокации со стороны РФ-Кулеба об эвакуации смены на химзаводе в Крыму

Это возможная подготовка к очередной инсценированной провокации со стороны РФ-Кулеба об эвакуации смены на химзаводе в Крыму

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В своем блоге в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эвакуация с химического завода "Титан" в Армянске (АР Крым), есть, может быть, подготовкой к очередной инсценированной провокации со стороны Российской Федерации, об этом информирует УНН.

Цитата

"Тревожные сообщения из Крыма, всю ночную смену химического завода "Титан" в Армянске эвакуировали с объекта. Это может быть подготовкой к очередной инсценированной провокации со стороны России. Москве, похоже, нет предела в попытках фальсифицировать поводы для дальнейшей агрессии", - говорится в сообщении.

Позже, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что Украина не планировала и не планирует никаких диверсионных действий на этом объекте и опровергаем все заявления по этому поводу.

"По разведывательным данным на заводе "Титан", что в г. Армянск, Перекопский перешеек и в целом на оккупированном полуострове Крым планируются вероятные провокации, не исключается теракт или химическая диверсия с целью обвинения украинской стороны. Сегодня в 20 часов всех работников, около 50 человек, эвакуировали", - сообщает Главное управление Минобороны Украины.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: Крым

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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