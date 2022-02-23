Главари боевиков попросили Путина помочь отразить "агрессию" Киева

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении "агрессии" Киева, чтобы "избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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Как сообщил Песков, "главы двух республик в связи с обстановкой, которая сложилась, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофе на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины".

Лидеры боевиков в обращении к Путину указали на обострение ситуации на Донбассе и "угрозы" со стороны Киева.

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Украина на всех уровнях - от президента до министра обороны подчеркивает, что не планирует никаких агрессивных действий в отношении Донбасса. В то же время, военные неоднократно предупреждали, что на оккупированных территориях готовят теракты и диверсии с целью обвинить украинскую сторону.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может состояться "в любое время".

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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