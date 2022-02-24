Зеленский обратился к президенту Франции за макрофинансовой поддержкой

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэля Макрона о макрофинансовой помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт главы государства.

Детали

"В продолжение диалога с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил за принятое решение о предоставлении Украине индивидуальных оборонных средств и систем разминирования. Обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете ЕС, за макрофинансовой поддержкой. Ценю Францию за то, что остается с Украиной в такие сложные времена" - говорится в сообщении.

Перед разговором с Макроном, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с министром Нидерландов.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов. Главные темы - безопасность Украины и Европы, дополнительные санкции против РФ, совместная борьба с кибератаками. Строим коалицию вместе с партнерами. Благодарен Нидерландам за конкретную оборонную помощь, оказанную Украине!"- сообщил в своем Twitter-аккаунте Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время разговора Эрдоган заявил, что Турция не признает шагов, направленных против территориальной целостности Украины.