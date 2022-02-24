Новости: Политика
24 февраля 2022, 03:30 • Юрий Свиридюк • 17475
Совет Безопасности ООН соберется в 4:30 по поводу ситуации в Украине
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Совет Безопасности ООН проведет сегодня, 24 февраля, срочное заседание по поводу обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter NorwayUN.
Детали
Представительство Норвегии при ООН заявило, что соберет сегодня заседание, которое было инициировано украинской стороной.
"Норвегия поддерживает призыв Украины к срочному заседанию Совета Безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним
Украина обратилась с просьбой о срочное заседание Совета Безопасности ООН по просьбе "ЛДНР" о предоставлении оружия в России.
Источник: УНН
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