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В Украину прибыла военная помощь от Польши

В Украину прибыла военная помощь от Польши

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Украину прибыл самолет с военной помощью от Польши. Об этом сообщил глава Минобороны Украины на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Шлемы и гранатометы прибыли сегодня в Украину из Польши! Оборонная помощь для Вооруженных сил Украины! Спасибо нашим друзьям, партнерам и добрым соседям за помощь и поддержку!"- говорится в сообщении.

Также министр оборы Украины Алексей Резников поблагодарил министра национальной обороны Польши.

"И, конечно, особая личная благодарность Министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку!", - добавил глава Минобороны.

Напомним

В Украину прибыла военная помощь из Латвии: передали боеприпасы и Stinger.

Источник: УНН
Теги: Польша, военная помощь
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