Новости: Политика
24 февраля 2022, 04:35 • Юрий Свиридюк • 3330
В Украину прибыла военная помощь от Польши
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Украину прибыл самолет с военной помощью от Польши. Об этом сообщил глава Минобороны Украины на своей странице в Facebook, пишет УНН.
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"Шлемы и гранатометы прибыли сегодня в Украину из Польши! Оборонная помощь для Вооруженных сил Украины! Спасибо нашим друзьям, партнерам и добрым соседям за помощь и поддержку!"- говорится в сообщении.
Также министр оборы Украины Алексей Резников поблагодарил министра национальной обороны Польши.
"И, конечно, особая личная благодарность Министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку!", - добавил глава Минобороны.
Напомним
В Украину прибыла военная помощь из Латвии: передали боеприпасы и Stinger.
Источник: УНН
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