Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и потребовал от украинских военных сложить оружие.

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие. Об этом сообщил он во время своего обращения утром, сообщает УНН.

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Сегодня утром президент России в видеообращении объявил о "специальной военной операции по защите Донбасса".

"Мною принято решение о специальной военной операции", – сказал Путин.

В то же время он сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины.

Путин призвал украинских военных сложить оружие, а тех, кто будет защищать Украину, получит такой ответ, какого еще не было.

"Должен обратиться к военным Украиной, вы давали присягу народу, а не хунти, призываю немедленно сложить оружие и идти домой", — сказал Путин.