Новости: Политика
24 февраля 2022, 05:14 • Юрий Свиридюк • 321855
Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и потребовал от украинских военных сложить оружие.
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие. Об этом сообщил он во время своего обращения утром, сообщает УНН.
Подробности
Сегодня утром президент России в видеообращении объявил о "специальной военной операции по защите Донбасса".
"Мною принято решение о специальной военной операции", – сказал Путин.
В то же время он сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины.
Путин призвал украинских военных сложить оружие, а тех, кто будет защищать Украину, получит такой ответ, какого еще не было.
"Должен обратиться к военным Украиной, вы давали присягу народу, а не хунти, призываю немедленно сложить оружие и идти домой", — сказал Путин.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram