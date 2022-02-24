Байден: только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение на Украину

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет сегодняшнее нападение на Украину. Об этом сказано в заявлении президента США Джо Байдена на сайте Белого дома, пишет УНН.

Текст заявления

Молитвы всего мира сегодня вечером с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу.

Этим вечером я буду следить за ситуацией из Белого дома и буду продолжать получать регулярные обновления от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами из G7, а затем поговорю с американским народом, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности. Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины.

Контекст

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