В Украине вводится военное положение

КИЕВ. 24 февраля. УНН. На всей территории Украины вводится военное положение. Об этом заявил Президент Украины в своем видеообращении, передает корреспондент УНН.

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“Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства. Минуту назад я провел разговор с президентом США Джо Байденом. Соединенные Штаты Америки уже начали сплачивать международную поддержку", - заявил Зеленский.



Глава государства призвал украинцев к сохранению спокойствия, а также подчеркнул на необходимости оставаться дома.

“Мы работаем. Армия работает. На связи с вами постоянно буду я, СНБО и Кабинет министров Украины”, - подчеркнул президент.



