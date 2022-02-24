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В Украине вводится военное положение

КИЕВ. 24 февраля. УНН. На всей территории Украины вводится военное положение. Об этом заявил Президент Украины в своем видеообращении, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства. Минуту назад я провел разговор с президентом США Джо Байденом. Соединенные Штаты Америки уже начали сплачивать международную поддержку", - заявил Зеленский.

Глава государства призвал украинцев к сохранению спокойствия, а также подчеркнул на необходимости оставаться дома.

“Мы работаем. Армия работает. На связи с вами постоянно буду я, СНБО и Кабинет министров Украины”, - подчеркнул президент.

Источник: УНН
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