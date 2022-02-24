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Кулеба: мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира

Кулеба: мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Дмитрий Кулеба в своем блоге в Twitter сообщил что мир должен действовать немедленно. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира. Пять первоочередных действий", - говорится в сообщении.

Также глава МИД добавил.

1. Разрушительные санкции против РФ немедленно, отключение РФ от SWIFT
2. Полная изоляция России во всех форматах
3. Оружие и оборудование для Украины
4. Финансовая помощь
5. Гуманитарная помощь

Источник: УНН
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