В Луганской области объявили эвакуацию жителей

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай объявил всеобщую эвакуацию местных жителей. Об этом он заявил в своем Facebook, пишетУНН.

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“Сегодня 24 февраля 2022 года объявлено общую эвакуацию жителей Луганской области в 05:50. Рекомендуем жителям Луганской области немедленно покинуть пределы области. Владельцы автотранспорта использовать собственные возможности и двигаться в направлении города Днепр”, - написал он.

Детали

Он добавил, что тем, кто не имеет возможности эвакуироваться самостоятельно - организована эвакуация из железнодорожных станций: Лисичанск, Рубежное, Сватово. Место сбора на указанных железнодорожных вокзалах.

“Во время проведения эвакуации просьба сохранять спокойствие и прислушиваться к указаниям представителей органов власти, Национальной полиции и ГСЧС”, - добавил он.

Добавим

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