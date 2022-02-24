ГПСУ: российские и белорусские войска атаковали государственную границу Украины

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня в 5 часов утра государственную границу Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подвергся атаке со стороны русских войск, что поддерживаются Беларусью. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

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“Около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны русских войск, что поддерживаются Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым. Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника.

“В зависимости от ситуаций на участках границы пограничники совместно с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу. Относительно ранений среди стражей границы информация уточняется”, - отметили в ведомстве.

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Тем временем в Киеве раздались сирены - зафиксирована воздушная угроза.



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