Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,2672  EUR: 33,17 0,2668 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство
Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6555

Генштаб ВСУ: Россия нанесла ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов

Генштаб ВСУ: Россия нанесла ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Генеральном штабе ВСУ сообщили о интенсивные обстрелы на востоке страны и ракетно-бомбовые удары по ряду аэропортов, сообщает УНН.

“Сегодня, 24 февраля, в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы”, — сообщили в Генштабе.

Там добавили, что воздушные Силы Вооруженных Сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируемая.

Также сообщили, что информация о десантирования российских войск в Одессе не соответствует действительности.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.