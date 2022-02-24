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В Нежине обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС: ранены трое спасателей

В Нежине обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС: ранены трое спасателей

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В городе Нежин (Черниговская область) обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей. Об этом в своем Telegram сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает УНН.

Цитата

“По Состоянию на 06:30 возгорания на складах боеприпасов в сек. Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ с. Новые Петровцы, в с. Межгорье повреждено 39 ГПСЧ (проводится отвод личного состава) в Киевской области. В результате обстрела командно-диспетчерского пункта в г. Нежин травмированы 3 сотрудника ГСЧС", - говорится в сообщении.

Добавим

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Источник: УНН
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