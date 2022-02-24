В Нежине обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС: ранены трое спасателей

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В городе Нежин (Черниговская область) обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей. Об этом в своем Telegram сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает УНН.

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“По Состоянию на 06:30 возгорания на складах боеприпасов в сек. Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ с. Новые Петровцы, в с. Межгорье повреждено 39 ГПСЧ (проводится отвод личного состава) в Киевской области. В результате обстрела командно-диспетчерского пункта в г. Нежин травмированы 3 сотрудника ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай объявил общую эвакуацию местных жителей.

На всей территории Украины вводится военное положение. Об этом заявил Президент Украины в своем видеообращении.

Сегодня утром в Киеве прогремела серия мощных взрывов.

Особенно хорошо взрывы были слышны на Левом берегу и в районе городов-спутников Бровары и Борисполь. Очевидцы насчитывают до 7 взрывов.

О взрывах сообщают жители Харькова, Бердянска, Одессы, Житомира.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.