В районе проведения ООС сбито 5 российских самолетов и вертолет - Генеральный штаб ВСУ

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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“По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.



В ряде городов Украины ориентировочно с 5 утра слышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.