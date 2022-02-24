Новости: Политика
24 февраля 2022, 08:08 • Анна Мурашко • 83730
В районе проведения ООС сбито 5 российских самолетов и вертолет - Генеральный штаб ВСУ
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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“По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
В ряде городов Украины ориентировочно с 5 утра слышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.
Источник: УНН
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