КИЕВ. 24 февраля. УНН. Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине, передает со ссылкой на ВР.

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“Верховная Рада 300 голосами проголосовала за введение военного положения”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.



В ряде городов Украины ориентировочно с 5 утра слышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.



