Новости: Политика
24 февраля 2022, 08:16 • Анна Мурашко • 50955
Рада проголосовала за введение военного положения
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине, передает со ссылкой на ВР.
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“Верховная Рада 300 голосами проголосовала за введение военного положения”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
В ряде городов Украины ориентировочно с 5 утра слышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.
Источник: УНН
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