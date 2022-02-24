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ГПСУ: российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, ранены пограничники

ГПСУ: российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, ранены пограничники

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Андрей Демченко, пишет УНН.

Цитата

“Российская военная техника, в том числе бронированная нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях”, — сообщил спикер.

Детали

В частности с его слов, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска “Сеньковка” и “Гремяч” и на других направлениях.

Также движение колонн состоялось через пункт пропуска “Бударки” в Харьковской области и на направлении пункта пропуска “Меловое " в Луганской области.

Обстрелам подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

“По имеющейся информации среди пограничников ряд военнослужащих получил ранения. Военнослужащие ГПСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага”, — добавил Демченко.

Источник: УНН
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