Столтенберг призывает Россию немедленно прекратить военные действия в Украине

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил "безрассудное и неспровоцированное" нападение России на Украину. Он сообщил, что страны-союзницы Альянса встретятся для обсуждения агрессивных действий РФ, сообщает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте НАТО.

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“И снова, несмотря на наши неоднократные предостережения и неутомимые дипломатические усилия, Россия избрала путь агрессии против суверенной и независимой страны.

Это серьезное нарушение международного права и серьезная угроза евроатлантической безопасности. Я призываю Россию немедленно прекратить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники НАТО встретятся для решения последствий агрессивных действий России. Мы вместе с народом Украины в это ужасное время. НАТО сделает все необходимое для защиты всех союзников”, — заявил он.