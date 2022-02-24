Новости: Политика
24 февраля 2022, 09:11 • Марина Тищенко • 2850
Это темный день для Европы: канцлер Германии осудил нападение России на Украину
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц решительно осудил военное наступление Москвы на Украину. Он призвал Россию немедленно прекратить вооруженную агрессию, сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.
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“Это ужасный день для Украины и темный день для Европы, - сказал Шольц и добавил: Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права. Ничто не может оправдать это.”
Канцлер сообщил, что Германия поддерживает Украину и ее народ. Он объявил о "тесной координации" в рамках G7, НАТО и ЕС.
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Источник: УНН
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