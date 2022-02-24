Зеленский вместе с иностранными лидерами создает антипутинскую коалицию

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с иностранными лидерами, которые выражают свою поддержку Украине и призывают президента России Владимира Путина остановить наступление на Украину. Вместе с ними Зеленский создает “антипутинскую” коалицию, которая предусматривает введение санкций на всех уровнях в адрес страны агрессора, передает УНН со ссылкой на социальные сети Зеленского.

Цитата

“Я провел переговоры с Байденом, Джонсоном, Шарлем Мишелем, Дудой, Науседой. Мы начинаем создание антипутинской коалиции. Уже сейчас призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина, начать масштабную военную поддержку, закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной. Вместе мы должны спасти Украину", - подчеркнул Зеленский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Зеленский также добавил, что провел телефонный разговор с Эмиром Катару.

Кроме этого, глава государства подчеркнул необходимость игнорировать фейковую информацию и пообещал информировать украинцев каждый час по текущей ситуации.

“Обращаюсь ко всем украинцам, прежде всего к украинским военным, которые уже приняли на себя первый удар врага и дают достойный отпор: мы знаем всю силу ВСУ. Мы можем, вы можете, потому что вы украинцы", - подчеркнул Зеленский.

Добавим

В ГПСУ сообщили, что российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, ранены ряд пограничников.

На всей территории Украины ввели военное положение. Об этом заявил Президент Украины в своем видеообращении.



