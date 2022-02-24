Байден и Зеленский провели телефонный разговор. США пообещали оказать поддержку и помощь Украине

КИЕВ 24 февраля. УНН. Президент США Джозеф Байден и Президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор в четверг, 24 февраля. США осуждает "неспровоцированное и неоправданное” нападение РФ и обещает оказать поддержку и помощь украинскому народу. Об этом сообщил Байден на странице в Twitter, пишет УНН.

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“Он (Зеленский - ред.) попросил меня призвать лидеров мира четко выступить против вопиющей агрессии президента Путина и поддержать народ Украины. Завтра я буду встречаться с лидерами G7, и Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры введут суровые санкции против России. Мы продолжим оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу”, - заявил президент США Байден.

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На всей территории Украины ввели военное положение.

Зеленский вместе с иностранными лидерами создает антипутинскую коалицию.