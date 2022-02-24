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На объездной дороге Харькова сожжено 4 российских танка

На объездной дороге Харькова сожжено 4 российских танка

КИЕВ. 24 февраля. УНН. На объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка российских оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

“По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка российских оккупантов. Также , по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожено около 50 российских оккупантов”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что, кроме того, в районе Краматорска уничтожен еще один самолет вооруженных сил российской федерации. Это уже шестой.

“Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения на своих позициях”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в районе Счастья на Луганщине военные Вооруженных сил Украины уничтожили два российских танка и несколько грузовиков. Военные Вооруженных сил Украины отбили город Счастье  в Луганской области.

Верховная Рада проголосовала за введение военного положенияв Украине.

Источник: УНН
Теги: война с Россией
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