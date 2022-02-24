КИЕВ. 24 февраля. УНН. Две неопознанные цели угрожают пограничникам на Змеином острове. Об этом информирует прессслужба Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.

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"...две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином. Пограничники заняли оборону вместе с ВСУ", - сообщили в прессслужбе.

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Сообщается, что до острова Змеиный подошло две неопознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться.

Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины.

Добавим

Сегодня в 5 утра президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский сообщил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.