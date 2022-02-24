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Две неопознанные цели угрожают пограничникам на Змеином острове

Две неопознанные цели угрожают пограничникам на Змеином острове

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Две неопознанные цели угрожают пограничникам на Змеином острове. Об этом информирует прессслужба Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.

Цитата

"...две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином. Пограничники заняли оборону вместе с ВСУ", - сообщили в прессслужбе.

Детали

Сообщается, что до острова Змеиный подошло две неопознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться.

Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины.

Добавим

Сегодня в 5 утра президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский сообщил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

Источник: УНН
Теги: остров
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