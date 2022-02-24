Российские силы обстреливают из минометов пограничный отряд на Харьковщине

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Русские военные силы начали минометный обстрел отдела пограничной службы “Дергачи” в Харьковской области. Об этом УНН информирует со ссылкой на ГНСУ.

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“По информации дежурного ГНСУ, в 10:35 начался минометный обстрел отдела пограничной службы “Дергачи” в Харьковской области”, - информируют в ведомстве.

Там также добавила, что в Донецкой области в городе Угледар во время обстрела погибли трое гражданских лиц.

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На объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что в районе Счастья на Луганщине военные Вооруженных сил Украины уничтожили два российских танки и несколько грузовиков. Военные Вооруженных сил Украины отбили город Счастье в Луганской области.

Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине.