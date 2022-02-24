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Российские силы обстреливают из минометов пограничный отряд на Харьковщине

Российские силы обстреливают из минометов пограничный отряд на Харьковщине

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Русские военные силы начали минометный обстрел отдела пограничной службы “Дергачи” в Харьковской области. Об этом УНН информирует со ссылкой на ГНСУ.

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“По информации дежурного ГНСУ, в 10:35 начался минометный обстрел отдела пограничной службы “Дергачи” в Харьковской области”, - информируют в ведомстве.

Там также добавила, что в Донецкой области в городе Угледар во время обстрела погибли трое гражданских лиц.

Добавим

На объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что в районе Счастья на Луганщине военные Вооруженных сил Украины уничтожили два российских танки и несколько грузовиков. Военные Вооруженных сил Украины отбили город Счастье в Луганской области.

Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине.

Источник: УНН
Теги: обстрелы, Харьков и Харьковская область
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