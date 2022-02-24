Страны Балтии и Польша инициируют консультации по статье 4 НАТО из-за нападения России на Украину

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Страны-члены НАТО Польша, Эстония, Латвия, Литва и Румыния инициировали четвертую статью НАТО, чтобы начать консультации в рамках Альянса по вопросам безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN и LRT.

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“Распространена агрессия России является угрозой для всего мира и для всех стран НАТО, и необходимо начать консультации НАТО по укреплению безопасности союзников для внедрения дополнительных мер для обеспечения обороны союзников по НАТО. Ответом на агрессию России является единство”, — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она заявила, что нападение России на Украину представляет угрозу для всей Европы”.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что дипломатические меры Запада по деэскалации конфликта в Украине “потерпели неудачу”. Он сказал, что консультации по статье 4 НАТО должны привести к активации сил быстрого реагирования.

“Эти консультации будут сосредоточены на усилении обороны восточного фланга НАТО в целом, а также будут рассмотрены меры помощи Украине”, — добавил Анушаускас.

Контекст

В соответствии со статьей 4 Североатлантического договора, стороны будут консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению какой-либо из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и потребовал от украинских военных сложить оружие.