Уже выдают и будут выдавать оружие для защиты Украины всем желающим - Зеленский

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже выдают и будут выдавать оружие для защиты Украины всем желающим и способным защищать украинский суверенитет, передает корреспондент УНН.

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"Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем желающим, всем способным защищать нас суверенитет. От каждого гражданина Украины зависит будущее нашего украинского народа", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что каждый кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектаций.

"Министерство внутренних дел привлекает к защите государства ветеранов", - добавил Президент.

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операциина Донбассе ипризвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский объявил о введении военного положенияна всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.