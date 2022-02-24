Украина разорвала дипломатические отношения с Россией – Зеленский

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст своей свободы, чтобы там не думали в Москве", - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что решение о разрыве дипломатических отношения с Россией является своевременным, продуманным и соответствует интересам Украины.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский сообщил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.