Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для предотвращения полномасштабного конфликта в Украине необходимо сесть за стол переговоров. Белорусский лидер предложил Украине и России провести переговоры в Минске, пишет УНН со ссылкой Белта.

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"Чтобы не допустить кровопролития в Украине и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе. Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое - демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы", - заявил Лукашенко.

Детали

Сообщили, что соответствующие переговоры Лукашенко предложил провести в Минске. Он убежден, что это единственный шанс сегодня остановить эскалацию и избежать кровопролитной войны.

"Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился. А возможно, и это вполне реально, остановить этот конфликт, решить все вопросы. Может быть, они меня услышат. Мы не будем здесь посредниками, нам не надо никакое посредничество: эта война уже у нас", - подчеркнул президент.

Напомним

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

В ряде городов Украины с утра были слышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.

Зеленский сообщил о введении военного положения на всей территории Украины.