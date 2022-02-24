За нами правда: "Динамо" и "Шахтер" отреагировали на ситуацию в стране

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Два наиболее титулованные футбольные клубы Украины - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", выступили с заявлением в связи с началом наступательных действий России на территорию Украины, информирует УНН со ссылкой на страницы клубов в Instagram.

В киевском клубе уверены в победе над врагом.

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"Мы на своей земле, и никому ее не отдадим! За нами - правда, за нами победа! Мы обязательно победим, а украинцы - от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя будут гордиться тем, что они граждане огромного государства под названием Украина! Слава Украине! Слава Нации!", - говорится в заявлении команды.

Также свою веру выразил и ФК "Шахтер": "Мы выстоим".