Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы ВР в Telegram.

Цитата:

“В Верховную Раду Украины внесен проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О всеобщей мобилизации“ (№ 7113)”, — говорится в сообщении.

Справочно

Мобилизация — комплекс мероприятий, направленных на переведение государственной инфраструктуры и военных сил страны в военное положение в связи с чрезвычайными условиями внутри страны или же за ее пределами. Мобилизация может быть общей или частичной и проводится открыто или скрыто.

Дополнение

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили об интенсивных обстрелах на востоке страны и ракетно-бомбовых ударов по ряду аэропортов.

В ГПСУ сообщили, что российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, ранены ряд пограничников.

На всей территории Украины ввели военное положение.