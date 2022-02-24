Кремль допустил переговоры с Зеленским и назвал условие прекращения нападения России на Украину

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Кремль допустил переговоры президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков впервые выступил с официальными комментариями относительно нынешней ситуации на Украине, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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"Сроки операции России в Украине определит президент", - заявил Песков.

Песков допустил возможность переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Почему бы и нет, если Украина готова говорить об обеспокоенности Москвы в сфере безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности переговоров.

Отвечая на вопрос, при каких условиях Россия готова прекратить нападение на Украину, Песков заявил: "операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты".

По его словам, "сроки определяются результативностью и целесообразностью".

Пресс-секретарь Путина заявил, что "целью военной операции РФ является демилитаризация и денацификация Украины".

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По состоянию за последний час известно, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда осуществлен обстрел из Градов.

Тем временем в Гостомеле в Киевской области Вооруженные силы Украины уничтожили два российских вертолета.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также сообщил, что силы противовоздушной обороны Украины сбили три вертолета врагов возле аэропорта Гостомель.



