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Кремль допустил переговоры с Зеленским и назвал условие прекращения нападения России на Украину

Кремль допустил переговоры с Зеленским и назвал условие прекращения нападения России на Украину

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Кремль допустил переговоры президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков впервые выступил с официальными комментариями относительно нынешней ситуации на Украине, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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"Сроки операции России в Украине определит президент", - заявил Песков.

Песков допустил возможность переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Почему бы и нет, если Украина готова говорить об обеспокоенности Москвы в сфере безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности переговоров.

Отвечая на вопрос, при каких условиях Россия готова прекратить нападение на Украину, Песков заявил: "операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты".

По его словам, "сроки определяются результативностью и целесообразностью".

Пресс-секретарь Путина заявил, что "целью военной операции РФ является демилитаризация и денацификация Украины".

Добавим

По состоянию за последний час известно, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда осуществлен обстрел из Градов.

Тем временем в Гостомеле в Киевской области Вооруженные силы Украины уничтожили два российских вертолета.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также сообщил, что силы противовоздушной обороны Украины сбили три вертолета врагов возле аэропорта Гостомель.

Источник: УНН
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