В ОП заявили о возможной попытке противника проникнуть в правительственный квартал

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Одна из целей России в ходе нападения на Украину - это попытка занять правительственный квартал в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает корреспондент УНН.

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“Сейчас идут мощные бои в Гостомеле. И возможна попытка проникнуть в правительственный квартал. Я же говорил - одна из целей - это убрать высшее руководство страны”, - пояснил он.

Детали

По его словам, в настоящее время - это психология войны. Российские власти хотят достичь максимального эффекта от своей инициативы, пока люди находятся в шоке, в том числе и россияне.

“Поэтому они будут максимально оттягивать любые возможности переговоров. Это - психология войны. Они хотят нанести нам максимальный урон", - добавил он.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.