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МИД Украины начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Россией

МИД Украины начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Россией

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины начало процедуру разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией по поручению президента. Об этом говорится в заявлении прессслужбы МИД, пишет УНН.

Цитата

“По поручению Главы Украинского государства МИД Украины начало процедуру разрыва дипломатических отношений в соответствии с нормами международного права”, - сообщили в МИД.

Детали

Так, Украина пошла на такой шаг в ответ на акт вооруженной агрессии РФ против Украинского государства, вторжение российских войск для уничтожения Украинского государства, захват силой украинской территории и установление оккупационного контроля.

“Подчеркиваем, что российская наступательная операция является нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Россией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Мы будем продолжать защищать права и интересы украинцев в России, в том числе украинских политических заключенных”, - отметили в дипведомстве.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский сообщил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина
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