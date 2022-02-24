Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,2672  EUR: 33,17 0,2668 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство
Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
29670

Россия имеет две тактические цели: отобрать часть территории и нанести удар по руководству страны – ОП

Россия имеет две тактические цели: отобрать часть территории и нанести удар по руководству страны – ОП

Михаил Подоляк

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Россия имеет две тактические цели в отношении Украины - это забрать часть территории и нанести удар по руководству страны. Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент УНН.

Цитата

"У них есть цель забрать часть территории и нанести мощный удар по руководству страны", - заявил Подоляк.

По его словам, сейчас происходит попытка дестабилизировать ситуацию в крупных городах, а именно в Киеве и Харькове.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

По данным помощника председателя Госпогранслужбы Андрея Демченко, российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

Источник: УНН
Теги: Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.