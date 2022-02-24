Президент Чехии призвал отключить Россию от SWIFT

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Чехии Милош Земан призвал Запад прибегнуть к ”более суровым" санкциям против России, а именно отключить страну от международной банковской системы SWIFT. Заявление прозвучало на фоне нападения РФ на Украину, пишет УНН со ссылкой на сайт президента Чехии.

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“Несколько дней назад я сказал, что русские не сумасшедшие и не нападут на Украину. Я признаю, что ошибался. Нерациональное решение руководства Российской Федерации нанесет существенный ущерб самому русскому государству", - заявил Земан.

Он добавил, что "сумасшедших надо изолировать и защитить от них не только словами, а конкретными мерами."

Президент Чехии выразил поддержку украинскому народу. Он сообщил, что будет участвовать в видеоконференции глав государств НАТО, которая пройдет завтра, 25 февраля.

Добавим

Как известно, президента Милоша Земана обвиняют в пророссийских взглядах. Например, в 2019-м он признал Крым российским.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

На фоне вторжения РФ в Украину НАТО активизирует план Альянса по обороне.