Верещук призвала международных партнеров повлиять на РФ и открыть гуманитарные коридоры

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук доложила ситуацию, возникшую вокруг гуманитарных коридоров, которые просят предоставить руководители ВЦА Луганской и Донецкой областей, сообщает УНН.

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“Мы постоянно обращаемся к международным партнерам, в ОБСЕ, ко всем международным площадкам, чтобы они повлияли на Россию с тем, чтобы предоставить возможность вывезти наших детей. Мы понимаем, что это война, но дети и женщины должны покинуть населенные пункты, которые находятся под сокрушительным огнем”, — сообщила она.

Кроме того, Верещук сообщила, что недавно общалась онлайн с рядом российских журналистов.

“Они спрашивали, на что готово пойти наше государство, каковы наши эмоции, что мы испытываем. И я хочу сказать, чтобы все знали: мы здесь, власть здесь, Президент на месте, правительство на месте, парламент на месте.

Но мы хотим сказать нашим врагам в Российской Федерации - несмотря на все политические причины, несмотря на все идеологические причины, гуманитарное международное право и международные конвенции остаются единственным возможным инструментом регулирования.

Перед тем, как говорить о том, каковы политические требования, мы должны допустить к гуманитарным коридорам женщин и детей, людей с инвалидностью, маломобильных, их нужно эвакуировать, потому что сегодня их обстреливают”, — заявила Верещук.

Она подчеркнула — сейчас РФ атакует и информационное пространство Украины.

“Поэтому еще раз говорю — всю полноту ответственности несет непосредственно РФ. То, что сейчас происходит в информационном пространстве — это ее цель: нагнетания, фейки, постоянные информационные вбросы. Они хотят посеять страх и панику с целью, чтобы правительство покинуло правительственный квартал и уехало в безопасное место. Однако мы все на месте! Никто никуда не поедет, мы будем с нашим народом до конца. И мы точно победим, потому что за нами правда, мы на своей земле!" - заявила Верещук.