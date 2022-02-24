Генсек НАТО: напав на Украину, Россия закрыла дверь для политического решения
Йенс Столтенберг
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Напав на Украину, Россия закрыла дверь для политического решения. Об этом Йенс Столтенберг заявил на внеочередном заседании Североатлантического совета, передает корреспондент УНН.
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“Мы обращались к России в течение нескольких недель и месяцев. Мы увидели, что Россия показала, что они никогда не рассматривали этот вариант всерьез. Потому что пока мы пытались найти политическое решение, они планировали это вторжение. И пока мы пытались найти политическое решение, они день за днем, неделя за неделей наращивали свое военное присутствие и готовность у границ Украины, а теперь они начали вторжение. Таким образом, Россия закрыла дверь к политическому решению, и мы сожалеем об этом”, — заявил Генсек.
Ранее
Североатлантический совет — основной орган принятия политических решений НАТО — сделал заявление по поводу нападения России на Украину.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.