Верещук обратилась к потенциальным мародерам: ”Пощады не будет"

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Вице-премьер Ирина Верещук предупредила тех, кто подумывает о мародерстве против граждан и предприятий в тяжелое для страны время. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

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“Обращаюсь к тем, кто сейчас, возможно, подумывает использовать момент для мародерства против граждан или бизнеса: пощады не будет!” — заявила она.

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Ранее Ирина Верещук призвала международных партнеров Украины и ОБСЕ повлиять на РФ и открыть гуманитарные коридоры.