CNN: в ЕС обсуждают, отключать ли Россию от SWIFT

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Пока западные союзники работают над своим скоординированным ответом на российское вторжение в Украину, существует реальная вероятность того, что Европейский Союз может пойти на спорный шаг, отключив Россию от SWIFT, платежной сети с высоким уровнем безопасности, которая объединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру. Об этом пишет CNN, информирует УНН.

Детали

Отключение России от SWIFT сделает почти невозможным для финансовых учреждений пересылку денег в страну или из нее. Это серьезно повлияет на российский бизнес с иностранными клиентами и может нанести реальный ущерб экономике страны, отмечает телеканал.

"Однако страны ЕС разделились относительно того, делать ли этот шаг или нет. Высокопоставленные источники в ЕС сообщили CNN, что в странах-членах существует разрыв между такими странами, как Польша, Эстония, Латвия и Литва, которые хотят SWIFT как часть пакета санкций, который будет объявлен позднее сегодня, а также такими странами, как Германия, Италия, Венгрия и Кипр, которые имеют более прочные экономические связи с Россией и не хотят, чтобы SWIFT включали в новые санкции", - говорится в сообщении.

Высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что "разговор идет", но считает, что "вероятно", что экономические интересы одержат победу в споре, и Брюссель не отключит Россию от SWIFT.

Ранее

Президент Чехии Милош Земан призвал Запад прибегнуть к “более суровым” санкциям против России, а именно отсоединить страну от международной банковской системы SWIFT.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.