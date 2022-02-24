Это объявление войны всей Европе: Зеленский о попытке российских оккупантов захватить Чернобыльскую АЭС

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась", - написал Зеленский.

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Зеленский также сообщил о попытке захватить ЧАЭС премьеру Швеции.

"Это объявление войны всей Европе", - резюмировал он.

Ранее

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС.

Напомним

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

По данным помощника главы Госпогранслужбы Андрея Демченко, российская техника пошла на прорыв в Киевской области.