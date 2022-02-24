Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,2672  EUR: 33,17 0,2668 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство
Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
27300

Это объявление войны всей Европе: Зеленский о попытке российских оккупантов захватить Чернобыльскую АЭС

Это объявление войны всей Европе: Зеленский о попытке российских оккупантов захватить Чернобыльскую АЭС

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась", - написал Зеленский.

Добавим

Зеленский также сообщил о попытке захватить ЧАЭС премьеру Швеции.

"Это объявление войны всей Европе", - резюмировал он.

Ранее

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС.

Напомним

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

По данным помощника главы Госпогранслужбы Андрея Демченко, российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

Источник: УНН
Теги: Украина, Европа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.