Байден сегодня выступит с заявлением: ожидается объявление новых санкций против РФ
Джо Байден
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент США Джо Байден в 19:30 по киевскому времени обратится к нации с обновленной информацией по Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Белый дом, пишет УНН.
Детали
Белый дом заявил, что Байден “выскажется о неспровоцированном и неоправданном нападении России на Украину”.
Ожидается, что Байден объявит о “новых мерах, которые могут отрезать Россию от передовых технологий, объявит о новых ограничениях в отношении крупных финансовых учреждений и введет санкции в отношении дополнительных членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина”.
Тем временем, по данным телеканала, по словам представителя Белого дома, встреча лидеров G7 началась в 16:17 по киевскому времени. “Президент Байден и лидеры обсуждают свой общий ответ на неспровоцированное и неоправданное нападение президента Путина на Украину”, — добавил чиновник.
Ряд представителей сферы национальной безопасности США прибыли сегодня в Белый дом накануне участия Байдена в онлайн-встрече.
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Байден созвал заседание Совета национальной безопасности Украины.
Контекст
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