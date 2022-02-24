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Байден сегодня выступит с заявлением: ожидается объявление новых санкций против РФ

Байден сегодня выступит с заявлением: ожидается объявление новых санкций против РФ

Джо Байден

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент США Джо Байден в 19:30 по киевскому времени обратится к нации с обновленной информацией по Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Белый дом, пишет УНН.

Детали

Белый дом заявил, что Байден “выскажется о неспровоцированном и неоправданном нападении России на Украину”.

Ожидается, что Байден объявит о “новых мерах, которые могут отрезать Россию от передовых технологий, объявит о новых ограничениях в отношении крупных финансовых учреждений и введет санкции в отношении дополнительных членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина”.

Тем временем, по данным телеканала, по словам представителя Белого дома, встреча лидеров G7 началась в 16:17 по киевскому времени. “Президент Байден и лидеры обсуждают свой общий ответ на неспровоцированное и неоправданное нападение президента Путина на Украину”, — добавил чиновник.

Ряд представителей сферы национальной безопасности США прибыли сегодня в Белый дом накануне участия Байдена в онлайн-встрече.

Ранее

Байден созвал заседание Совета национальной безопасности Украины.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Джо Байден
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