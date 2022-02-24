США и ЕС объявят санкции против России в ближайшее время – Кулеба

КИЕВ. 24 февраля. УНН. США и ЕС объявят санкции против России за вторжение в Украину в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн включения, передает корреспондент УНН.

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"Я поговорил с Жозепом Боррелем, главой европейской дипломатии. Он заверил меня что санкции, новые мощные болезненные санкции Европейского союза против России будут введены в течение следующих 24 часов", - сказал министр.

"Также в ближайшее время будут объявлены санкции Соединенных Штатов Америки, и через пару часов у меня запланирован разговор с Государственным секретарем США", - добавил он.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин заявил о начале военной операции на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.