Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,2672  EUR: 33,17 0,2668 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство
Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15135

США и ЕС объявят санкции против России в ближайшее время – Кулеба

США и ЕС объявят санкции против России в ближайшее время – Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 24 февраля. УНН. США и ЕС объявят санкции против России за вторжение в Украину в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн включения, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я поговорил с Жозепом Боррелем, главой европейской дипломатии. Он заверил меня что санкции, новые мощные болезненные санкции Европейского союза против России будут введены в течение следующих 24 часов", - сказал министр.

"Также в ближайшее время будут объявлены санкции Соединенных Штатов Америки, и через пару часов у меня запланирован разговор с Государственным секретарем США", - добавил он.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин заявил о начале военной операции на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.