Кабмин собрался на внеочередное заседание: принято решение для максимальной координации всех органов власти

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении в действие плана гражданской защиты в условиях военного положения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"На заседании Кабинета министров было принято решение о введении в действие плана гражданской защиты в условиях военного положения. Решение принято для максимально эффективной обороны государства и защиты населения в условиях боевых действий против российского агрессора“, - рассказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, решение позволит максимально скоординировать все органы власти, областные государственные администрации в условиях военного положения.

"Кроме того, это позволяет направить все необходимые ресурсы и быстро и эффективно использовать это для нужд нашей обороны. Областным государственным администрациям поручено активизировать работу по проведению эвакуации гражданского населения в местах активных боевых действий”, — сказал Шмыгаль.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.