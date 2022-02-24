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Джонсон заявил, что Британия вводит санкции против российского банка ВТБ и "Аэрофлота"

Джонсон заявил, что Британия вводит санкции против российского банка ВТБ и "Аэрофлота"

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России после полномасштабного вторжения в Украину, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Новые санкции предусматривают:

— Замораживание активов ВТБ и других крупных российских банков, а также физических лиц и компаний;

— Запрет на полеты “Аэрофлота” в Великобритании;

— Ограничения суммы депозитов, которые граждане России смогут хранить в британских банках;

— Запрет для крупных российских компаний получать финансирование на британском рынке;

— Ограничения на экспорт высоких технологий и оборудования для нефтепереработки в России.

Следует добавить, что аналогичные ограничительные меры будут введены также в отношении Беларуси.

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Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: санкции, Украина, Великобритания
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