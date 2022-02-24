Правительство приняло распоряжение для осуществления платежей по перечню товаров критического импорта

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Кабинет министров Украины принял распоряжение для осуществления платежей по так называемому перечню товаров критического импорта, которые необходимы Украине для обеспечения жизнедеятельности ВСУ и страны в условиях военного положения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Финансово-экономический блок правительства продолжает работать вместе с Национальным банком Украины. Мы также сегодня приняли необходимые распоряжения для осуществления платежей по так называемому перечню товаров критического импорта, которые критически необходимы нашему государству для того, чтобы обеспечивать жизнедеятельность ВСУ, жизнедеятельность нашего государства во время боевых действий", - рассказал Шмигаль.

Дополнения

Национальный банк принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины. Приостановлена работа валютного рынка, кроме продажи иностранной валюты клиентами.

Добавим

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении в действие плана гражданской защиты в условиях военного положения.