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Байден заявил, что не планирует разговаривать с Путиным

Байден заявил, что не планирует разговаривать с Путиным

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент США Джо Байден заявил об отсутствии планов провести разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент УНН.

Цитата

"У меня нет планов говорить с Путиным", - сказал Байден.

Дополнение

Байден объявил новый пакет санкций США, G7 и ЕС против России.

Тем не менее заявил, что отключение России от SWIFT пока остается вариантом.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Владимир Путин, Украина, Джо Байден
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