Зеленский призвал участников чрезвычайного заседания Европейского совета остановить Путина и немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Европейского Союза — участников чрезвычайного заседания Европейского совета остановить агрессора, и немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции. Об этом УНН информирует со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

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“Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, лишить его средств для продолжения агрессии: отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь нашей армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН”, — подчеркнул Зеленский.

Детали

Президент заявил, что Украина долго ждала у открытой двери, и спросила о членстве в НАТО, однако ответа не услышала.

“Сейчас нуждаемся международно-правовых гарантий безопасности, четкой европейской перспективы, быстрых и конкретных действий”, — добавил Зеленский.