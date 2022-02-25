Вторжение РФ: Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации населения. Соответствующий указ размещен на сайте Офиса президента, передает УНН.

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“В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований постановляю объявить и провести всеобщую мобилизацию”, - говорится в сообщении.

Документом предусматривается:

Проведение мобилизации на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.

Мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу настоящего Указа.

Призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения потребностей всех слоев украинской армии осуществить в объемах, определенных в соответствии с мобилизационными планами.

Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации.

Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, связанные с объявлением и проведением общей мобилизации.

Службе безопасности Украины осуществить меры контрразведывательного обеспечения во время выполнения общей мобилизации.

Местным органам исполнительной власти во взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, с участием органов местного самоуправления и с привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц - предпринимателей организовать и обеспечить в установленном порядке:

1) Своевременное оповещение и прибытие граждан, призываемых на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и в воинские части;

2) Осуществление призыва военнообязанных, резервистов на военную службу, их доставку в воинские части и учреждения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины. Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта. Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований Украины;

3) Выделение временно зданий, сооружений, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств, предоставление услуг украинской армии в соответствии с мобилизационными планами.

Также Зеленский приказал главам областных государственных администраций обеспечить создание и работу областных, районных и городских медицинских комиссий.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.