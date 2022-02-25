“Все боятся, не отвечают”: Зеленский о вступлении в НАТО

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что спросил у лидеров Европы вступит ли Украина в НАТО, однако все бояться отвечать. Об этом информирует УНН со ссылкой на видеообращение президента.

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“Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся. Не отвечают. А мы не боимся ничего. Не боимся, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантии безопасности для нашей страны и нейтральный статус (мы же сейчас не в НАТО), но при этом у нас будут гарантии”, — заявил Зеленский.

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Он добавил, что судьба страны зависит от украинской армии и народа, “от вашей мудрости и большой поддержке всех друзей Украины”.

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