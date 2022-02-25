Враг обозначил меня как цель номер один — Зеленский

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия обозначила его как цель номер один, а его семью как цель номер два. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение президента.

Цитата

“Я остаюсь в столице. Моя семья также остается в Украине. Мои дети также в Украине. По информации, что есть у нас, враг обозначил меня как цель номер один. Мою семью как цель номер два. Они хотят уничтожить страну политически, уничтожив главу государства”, — заявил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив “специальную военную операцию на Донбассе”.